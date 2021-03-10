La Liga'da 18. haftanın erteleme maçında Atletico Madrid, sahasında Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi
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La Liga'da 18. haftanın erteleme maçında Atletico Madrid, sahasında Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi

10.03.2021 23:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:58
La Liga'da 18. haftanın erteleme maçında Atletico Madrid, sahasında Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi

La Liga'da oynanan 18. haftanın erteleme maçında Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup eden Atletico Madrid şampiyonluk yarışında farkı açtı. Madrid ekibi en yakın rakibi Barcelona'yle puan farkını 6'ya çıkardı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan 18. haftanın erteleme maçında Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup eden Atletico Madrid şampiyonluk yarışında farkı açtı. Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maçta, 21. dakikada Iker Muniain'in golüyle Athletic Bilbao 1-0 öne geçti. 45+2'de Marcos Llorente ile beraberliği yakalayan Atletico Madrid, devreyi 1-1 kapattı. İkinci yarı, 51. dakikada Luis Suarez'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçen Atletico, skor avantajını maç sonuna kadar korudu.

La Liga'da 18. haftanın erteleme maçında Atletico Madrid, sahasında Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi

EN YAKIN RAKİBİNE 6 PUAN FARK

Bu sonuçla puanını 62'ye çıkaran lider Atletico Madrid, ligde geride kalan 26 hafta sonunda şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde ederek, puan farkını en yakın rakibi Barcelona ile 6'ya, üçüncü sıradaki Real Madrid ile de 8'e çıkardı. Diğer yandan gol krallığı yarışında birinci Lionel Messi'nin 19, ikinci Luis Suarez'in 18 golü bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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