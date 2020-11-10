L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı
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L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı

10.11.2020 11:58 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:06

Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı Fransa'da manşet oldu. Ülkenin en ünlü spor gazetesi L'Equipe, "Bizim çocuklar" olarak nitelendirilen 3 milli futbolcumuzun performanslarına övgüler yağdırdı.

Lille'in hem Fransa Ligi hem de Avrupa'daki başarısı gündemdeyken, manşetlerde üç Türk oyuncumuz var. Fransa'nın en ünlü spor gazetesi L'Equipe, kuzey ekibinin performansını Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz üzerinden değerlendirirken, "Lille, Türk oyuncuları gibi güçlü" manşetini attı.

Zeki Çelik'ten, "Bu sezon üst düzey oynuyor. Hayatını çok gözler önünde yaşamasa da, çocuklara forma dağıtma konusunda çok cömert" sözleri ile bahsetti.

"AİLE GİBİ BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRİYORLAR"

Üç oyuncunun aile gibi birlikte zaman geçirdiklerini söyleyen Fransızlar, Yusuf Yazıcı'nın geçtiğimiz sezonki sakatlığını atlattığının ve yedek kalsa dahi sorun etmeden takımı için var gücüyle savaştığının altını çizdi.

Burak'ın ise "Kral" lakabını ön plana çıkaran L'Equipe, tecrübeli yıldızın takıma büyük katkı verdiğini ve zor anlarda karar verme anlamında Lille'in en büyük kozlarından biri olduğunu yazdı.

L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı
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