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Kylian Mbappe, Fransa Kupası finalinde sakatlandı ve gözyaşlarına hakim olamadı

2020 Fransa Kupası'nın finalinde Paris Saint-Germain'in futbolcusu Kylian Mbappe kendisine yapılan sert müdahale sonrası sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yıldız isim, kenara gelirken gözyaşlarına hakim olamadı ve kupa kutlamasına koltuk değnekleriyle katıldı.

25.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:18

Fransa Kupası Finali'nde PSG ile Saint - Etienne karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 30. dakikada St. Etienne futbolcusu Loic Perrin'in sert müdahalesiyle yerde kalan Kylian Mbappe yerden kalkamadı.

Deneyimli stoper, 21 yaşındaki yıldıza yaptığı sert faulün ardından hakem Amaury Delerue tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırılırken saha içerisinde tansiyon yükseldi. Mbappe, sakatlığın ardından gözyaşlarıyla sahadan ayrıldı ve koltuk değnekleriyle birlikte kupa kutlamasında yer aldı.

Bir süre sonra oyuncular sakinleşirken, Mbappe, oyuna devam edemedi ve yerini de Pablo Sarabia'ya bıraktı.

Kylian Mbappe, Fransa Kupası finalinde sakatlandı ve gözyaşlarına hakim olamadı

NEYMAR'IN GOLÜYLE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Karşılaşmanın 14. dakikasında Neymar'ın golüyle öne geçen PSG, maçı 1-0 kazanarak kupaya uzandı.

DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Yaşananların ardından Twitter hesabında açıklama paylaşan Mbappe, "Bir kazanan olarak uyanmaktan daha iyi bir his yok. Mesajlarınız için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

RAKİPTEN DE DESTEK GELDİ

Finalde PSG'ye kaybeden St. Etienne ise attığı tweette "Loic Perrin, St. Etienne ve Fransız futbolu seni en kısa zamanda yeşil sahalarda görmeyi umuyor" diyerek Perin'in Mbappe'den özür dilediği fotoğrafa yer verdi.

Kylian Mbappe, Fransa Kupası finalinde sakatlandı ve gözyaşlarına hakim olamadı
Kylian Mbappe, Fransa Kupası finalinde sakatlandı ve gözyaşlarına hakim olamadı
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