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KYK'dan yurt başvurularıyla ilgili açıklama: Başvuru tarihi akademik takvime göre belirlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.

KYK'dan yurt başvurularıyla ilgili açıklama: Başvuru tarihi akademik takvime göre belirlenecek
26.08.2020 20:03 | Son Güncelleme: 26.08.2020 20:24

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisi dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğü vurgulanarak, "Bakanlığımız, ailelerinin bizlere emanet ettiği yüz binlerce üniversiteli gencimizin sağlık, huzur ve güvenliği için tüm tedbirleri almaktadır" denildi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

YURTLARDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."

Açıklamada, yurtlarda dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığı, gereken tüm tedbirlerinin alındığı bildirildi.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içinde çeşitli çalışmalar yürütülerek yurtlarda barınan öğrenciler ve yurt personeli tarafından uyulması gereken kurallar ve alınması gereken tedbirlere ilişkin bir dizi önlem paketinin hazırlandığı ve yürürlüğe konduğu da dile getirildi. Alınan önlemlerin yurt girişlerinde, odalarda ve yurt içindeki ortak kullanım alanlarında uygulanması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı da vurgulandı.

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