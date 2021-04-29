'Kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor
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'Kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor

'Kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor
Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN - Haberler | Güncel

MANİSA'da, ormanlık alanlarda yetişen 'kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor.

MANİSA'da, ormanlık alanlarda yetişen 'kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor. Çiftçiler, topladıkları mantarları aileleriyle tüketiyor, hem de satarak geçimini sağlıyor.

Yuntdağı bölgesinde ormanlık alanlarda yetişen kuzu göbeği mantarının fiyatı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Çiftçiler, bahar aylarında yetişen, şimdilerde kilosu 200 liradan alıcı bulan kuzugöbeği mantarını toplamak için sabah erken saatlerden itibaren ormanlık alanın yolunu tutuyor. Çiftçiler topladıkları mantarı hem aileleriyle birlikte tüketiyor hem de satarak geçimini sağlıyor. 

Kuzugöbeği mantarı toplayan çiftçilerden Kenan Gürsoy (65), "Bu sene çok az topladığım için kendime ayırdım" diye konuştu.

Bir diğer çiftçi Ali Alataş ise, "Havalar güzel olunca kuzugöbeği mantarı toplamaya çıktım. Bu sene kuzugöbeği mantarı baya popüler oldu. Kilosu 150 ila 200 lirayı buluyor. Kendi ihtiyacım için topladım. İhtiyacım fazlasını topladığım zaman da ticari amaçlı satıyorum. Gerçi ticari amaç da denmez ama bir nevi yevmiyemizi çıkarıyoruz. Mantar topladığımı bilen eş, dosttan da sipariş alıyoruz. Fiyatı da oldukça iyi" diye konuştu.


'Kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor
'Kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor
'Kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor
'Kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor
'Kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor
'Kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor
'Kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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