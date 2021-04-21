Kuzey yarımkürenin ilk kirazı açık arttırmayla 500 TL'den satıldı

Kuzey yarımkürenin ilk kirazı açık arttırmayla 500 TL'den satıldı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yetiştirilen kuzey yarımkürenin hasat edilen ilk kirazı açık arttırmayla kilogramı 500 TL'den satıldı.

Kuzey yarımkürenin ilk kirazı açık arttırmayla 500 TL'den satıldı

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yetiştirilen kuzey yarımkürenin hasat edilen ilk kirazı açık arttırmayla kilogramı 500 TL'den satıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde hasadı yapılan kuzey yarımkürenin ilk kirazı için açık arttırma töreni düzenlendi. Şehzadeler Belediyesi tarafından Sancaklıbozköy Mahallesi'ne yapılan Kiraz Pazarı'nda düzenlenen törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Sancaklıbozköy Mahallemizden üreticilerimizin hasat ettiği kirazı bugün pazarda tüccar ile buluşturma fırsatı yakalamış bulunduk. Burada belediye olarak pazar yerinde üreticilerimizin bin bir zahmetle ürettikleri kirazlar tüccarlarla buluşuyor ve hem iç piyasaya hem de dış piyasaya gönderilerek ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yıl 227 milyon dolarlık bir ihracat yapıldığını belirten Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Geçtiğimiz 2020 yılında yapmış olduğumuz ihracat rakamı 227 milyon dolar. Bu sene de 300 milyon doları hedefliyoruz. Hep birlikte bu rakamları da yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal ihracat konusunda da iddialı bir iliz"

Tarımsal olarak Manisa'nın Türkiye sıralamasında 5. Sırada yer aldığını söyleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Tarımsal gayrisafi hasılada ilimiz 5. sırada yer alıyor. Toplamda da 500 milyon doların üzerinde bir ihracatımız var. Tarımsal ihracat konusunda da iddialı bir iliz. Manisa deyince akla ilk anda üzüm ve zeytin geliyor ama 13 bin kilometrekarelik alana baktığımız zaman tarımsal çeşitlilik anlamında her türlü ürünün üretimi yapılmakta. Son teknoloji yeniliklerini de kullanarak çiftçilerimiz ihracata uygun halde üretimlerini gerçekleştiriyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ilk kiraz için kilogramı 200 TL'den teklif verdi. Teklifi 350 TL vererek arttıran Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'ın ardından kiraz tüccarı İbrahim Bodur ürün için 500 TL fiyat verdi. Bodur, 70 kilogram kirazı alarak açık arttırmayı kazandı.

Rakamın ilk ürünü hasat eden üreticiyi ödüllendirmek amaçlı olduğunu ve ilerleyen günlerde kiraz fiyatlarının düşeceğini belirten kiraz tüccarı İbrahim Bodur, "Yavuz arkadaşımızdan 500 TL'ye aldık. Bu tabi sembolik bir rakamdır. İlerleyen zamanlarda kiraz fiyatları düşecektir. İlk ürünü çıkaran çiftçilerimize teşvik amaçlı ödüllendirmek amaçlı bir fiyat verdik" dedi.

Bodur tarafından alınan ilk kiraz Ankara'ya gönderilerek, buradaki hallerde değerlendirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT YENİÇAĞ