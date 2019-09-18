Kuzey marmara otoyolu'nda tır'ın dorsesi alev alev yandı

Kuzey marmara otoyolu'nda tır'ın dorsesi alev alev yandı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAKuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın dorsesi alev alev yandı.

18.09.2019 02:33
Kuzey marmara otoyolu'nda tır'ın dorsesi alev alev yandı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın dorsesi alev alev yandı. Eyüpsultan Odayeri mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu farkeden TIR'sürücüsü aracını yol kenarına çekerek TIR'ı dorseden ayırıp uzaklaştırdı. Dorsedeki yangına müdahale etmeye çalışan sürücü başarısız olunca itfaiye ekiplerine haber verdi. Dorse olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kuzey marmara otoyolu'nda tır'ın dorsesi alev alev yandı
Kaynak: DHA
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