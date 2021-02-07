Kuyumcularda Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor

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ZEYNEP ÇETİNKAYA/ERHAN CİHAN ÜNAL - Kuyumcularda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi alışverişte artış yaşanırken, vatandaşlar baget taşlı yüzüklerin yanı sıra bütçelerine göre altın ürünler, küpe, kolye ve bilekliklere yoğun talep gösteriyor.

ZEYNEP ÇETİNKAYA/ERHAN CİHAN ÜNAL - Kuyumcularda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi alışverişte artış yaşanırken, vatandaşlar baget taşlı yüzüklerin yanı sıra bütçelerine göre altın ürünler, küpe, kolye ve bilekliklere yoğun talep gösteriyor.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, AA muhabirine, kuyumcuların Sevgililer Günü hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Kuyumcuların, Sevgililer Günü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık olmayacağını anımsatan Çavuşculu, buna karşın kuyumcuların ürün çeşitliliğini artırarak bu özel güne hazır olduğunu belirtti.

Çavuşculu, altın ve pırlantanın değerini ve özelliğini kaybetmeyen kıymetli hediyeler olduğuna dikkati çekerek, hediyelerin kalıcılığıyla gelecek nesillere bile hediye edilebildiğini söyledi.

Müşterilerden gelen taleplerde yoğunluk yaşandığını dile getiren Çavuşculu, "Telefonla arayanlar var. Sosyal mesafeyi koruyarak alışverişlerimizi yapıyoruz." dedi.

"500 liradan 3 bin liraya kadar özel takılar hazırladık"

Çavuşculu, bu yıl Sevgililer Günü için yoğun talep edilen ürünlerin tektaştan ziyade baget taşlı yüzükler, altın ürünler, küpe, kolye ve bileklikler olduğunu söyledi.

Kuyumcuların özel sipariş üzerine de çalıştıklarını dile getiren Çavuşculu, ürün fiyatlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Herkesin ulaşabileceği özel takılar hazırladık. Altında 500-1500 lira arası, pırlantada 1000 liradan 3 bin liraya kadar ürünlerimiz var. Pırlanta fiyatları 14-18-22 ayara göre değişiyor. Müşteri, ne kadar bütçesi varsa, aradığı ürünü meslektaşlarımızda bulacak."

Çavuşculu, özel kampanyaların da hazırladığını belirterek, pırlanta alana 14 ayar kolye, gümüş ya da doğal taşlarla yapılan ürünleri firmaların müşterilere hediye olarak sunabildiğini aktardı.

Vatandaşların kuyumcu tercihini yaparken dikkatli davranması gerektiği uyarısında bulunan Çavuşculu, bazı satıcıların çok düşük fiyatlarda ürün teşhir ederek, tüketiciyi aldatabildiğine dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey