Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir
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Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir

22.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:05

Altın ve dolarda hareketli anlar yaşanırken kuyumculardan yatırımcılara önemli uyarılar geldi. Altın fiyatlarındaki dalgalanma ile bilgiler veren Sarraf Mustafa Zağlı, altına yatırım yapan yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini belirterek, "Çeyrek altın yıl sonunda 900 TL'yi görebilir" dedi.

Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği piyasalara olumsuz yansıdı. Dolar ve altın yeni haftaya hızlı başlarken, birçok kişi bu yükselişin nereye kadar devam edeceğini merak eder oldu. Altına yatırım yapanlar için uyarılarda bulunan kuyumcular, yaz aylarında altına olan talebin artması ile fiyatların da artacağını belirtti.

"ALTIN YAZA DOĞRU BİRAZ DAHA YÜKSELİR"

Sarraf Mustafa Zağlı, "Şu an altının fiyatı kendini koruyor ve ortalama seviyede devam ediyor. Geçen sene pandeminin patlaması ile birlikte altına büyük ilgi oldu. Vatandaş ekmek alır gibi altın aldı. Bunun üzerine altın yükselişe geçti. Enflasyonu göz ününde bulundurursak, altın mutlaka her zaman prim yapan değer bir madendir. Şu an da çeyrek altın 700 TL'den işlem görüyor. Altının bu fiyattaki seyri Ramazan ayının sonuna kadar sürer. Yazın gelmesi ile birlikte düğünlerin çoğalması, altına olan talebin artması, gurbetçilerin gelmesi, yatırımcıların olması ile birlikte altına olan ilgi çoğalır ve altının fiyatı birazda olsa yukarı çıkar" dedi.

"ÇEYREK ALTIN YIL SONUNDA 900 TL OLABİLİR"

Zağlı, altının yıl sonuna kadar 900 TL'yi görebileceğini ve ellerinde altın olan vatandaşların panik yapmaması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yıl sonunda çeyrek altının 900 TL ile bin TL arasında olabileceğini düşünüyorum. Elinde altın bulunduran vatandaşların panik olmasına gerek yok. Ellerinde mevcut altını olan vatandaşlar altınlarını ellerinde tutsunlar. Altının hiçbir zaman çok aşağı doğru seyri olmamıştır. Altın ileri derecede yükselişe geçecektir. Yeni normalleşme ile birlikte cumartesi günü işimiz çok iyi oldu. Şu an çoğunlukla sattığımız altın türü, çeyrek altındır. Vatandaşlar panik yapmasınlar, altının uzun vadede yatırımcılarına kar getireceğine inanıyorum."

Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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