Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi
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Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi

09.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:48

Her balon balığı kuyruğu için 5 lira ödenmesine ilişkin uygulamaya balıkçılardan yoğun ilgi var. Antalyalı balıkçılardan biri önceki gün yanında getirdiği 400 adet balon balığı kuyruğunu görevlilere teslim etti.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balıkçıların ağlarına kadar zarar veren, hatta kendi türünü bile yiyen balon balığı, ekonomiye kazandırılıyor. Denize açılan balıkçılara tuttukları balon balığının kuyruğunu keserek ibraz etmeleri durumunda kuyruk başına 5 lira ödeme yapılıyor.

KUYRUKLAR TEK TEK İNCELENİYOR

Turizm kenti Antalya'nın balıkçı barınağında bu uygulamaya bugün itibarıyla başlandı. Sabah erken saatlerde balıkçı barınağına ellerindeki poşetlerle balon balığı kuyruğu getiren balıkçılar, balık satış noktasında sıraya girdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından poşetten çıkarılan balık kuyrukları, tek tek incelendi.

Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi

ÖDEMELER DAHA SONRA YAPILACAK

Bu incelemede balon balığının en belirgin özelliği olan deri kısmının benekli olmasına dikkat edildi. Sayılan kuyruklar başına 5 lira ödeme yapılması için tutanak tutuldu. Görevliler kuyrukların olduğu poşetlerin ağızlarını mühürleyerek, tutanak altına aldı. Balıkçılara ödemelerin daha sonra yapılacağı bildirildi.

Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi

BİR BALIKÇI 400 TANE GETİRDİ

Sabah erken saatte balık satış noktasına geldiğini söyleyen Ahmet Telçekiç, "Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var. Görevliler sayıp kuyruk başına 5 lira ödeme yapacak" dedi.

Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi

"NE OLTA NE AĞ KALDI"

Balıkçı Ümit Durmaz ise 200 kadar balon balığı kuyruğu getirdiğini belirterek, "Bu balıklar bize yıllarca zarar verdi. Ne olta ne ağ kaldı. Tutabildiğim kadarıyla getirdim. Özellikle balon balığı avlamak için denize açılmıştım" diye konuştu.

Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi
Haber Yorumları (12)
ERHAN: En önemli detaya bakın , para ödemesi sonra yapılacak diyor, burası Türkiye bu ödemeler yapılmaz görürsünüz, ver gülüm al gülüm olmazsa olmaz
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DENİZ: kuyruğu kesik balıklar sahillere bırakılırsa kediler ve martılar için toplu ölüm demek olur. Devlet bunu düşünmedi mi . Balık tüm olarak götürülmeli ve diğer canlıların zehirlenmesine olanak vermeden imha edilmeli.
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BALIKÇI: Kediler bizden akıllı kaç farklı kediye verdim yemedi biri yedi anında geri kustu ve halen kediyi görüyorum yaşıyor yani sıkıntı olmaz
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