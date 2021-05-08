Kuveyt Türk'ün blog sayfası yayında
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Kuveyt Türk'ün blog sayfası yayında

Kuveyt Türk'ün blog sayfası yayında
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Kuveyt Türk, değerlerimizle büyüyoruz yaklaşımı kapsamında hazırladığı blog sayfasını hizmete sundu.

Kuveyt Türk, değerlerimizle büyüyoruz yaklaşımı kapsamında hazırladığı blog sayfasını hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, blog sayfasını ziyaret edenler, finanstan teknolojiye, iş dünyasından kültür ve sanata kadar birçok konuda bilgilendirici içeriklere ulaşabiliyor.

Blog sayfasında, teknoloji, finans, yatırım, iş dünyası, kültür-sanat ve yaşam kategorileri altında farklı içeriklere yer veriliyor.

Teknoloji kategorisinde nesnelerin interneti, siber güvenlik, online eğitim platformları, sosyal medya, dijital bankacılık gibi konularda ziyaretçiler için oldukça faydalı bilgilerin yer aldığı blogda, finans kategorisinde piyasalara dair genel bilgiler, araç finansmanı kullanacaklara tavsiyeler, yeni başlayanlar için borsa, finansal okuryazarlık gibi konularda kapsamlı bilgiler paylaşılıyor.

Yatırım kategorisinde birikim ipuçları, altın yatırımı, uygun yatırım araçlarının seçimi gibi konulara değinilirken, iş dünyası kategorisinde serbest çalışanlar için çalışma rehberi, renk psikolojisinin markalaşmaya etkisi, masa başında çalışanlara sağlıklı yaşam önerileri, salgın döneminde parlayan girişim fikirleri gibi konular yer alıyor.

Kültür-sanat kategorisinde ise geleneksel sanatlardan Türk musikisine, e-kitaplardan e-müzelere, camilerdeki sanat esintilerinden tarihi mekanlara kadar birçok konuda bilgilere ulaşılabiliyor.

Ziyaretçiler, yaşam kategorisinde de beslenme ipuçları, sosyal sorumluluk bilinci, akıllı telefonla profesyonel fotoğraf çekimi, online alışverişin püf noktaları, minimalist yaşam rehberi gibi güncel hayata dair konularda bilgi sahibi oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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