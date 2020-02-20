Kuveyt Türk'ten üretime ve yatırıma destek

20.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:20

Kuveyt Türk, üretimi ve yatırımı desteklemek amacıyla ticari müşterilerine yönelik makine finansmanı kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, hayata geçirdiği kampanyalarla reel ekonomiyi desteklemeye ve ticari işletmelerin yanında olmaya devam ediyor.

Leasing ve makine taksitli ticari finansman yöntemlerinin kullandırıldığı makine finansmanı kampanyası kapsamından Kuveyt Türk'ün ticari müşterileri, TL'de yüzde 0,79'dan, ABD dolarında yüzde 0,21'den, avroda ise yüzde 0,19'dan başlayan kar oranlarıyla 6 ay ödemesiz olmak üzere toplamda 60 aya varan vade seçenekleriyle makine finansmanı kullanabiliyor.

150'ye yakın makine satıcısıyla katkı paylı leasing satış anlaşması bulunan Kuveyt Türk, müşterilerine vade farksız ve düşük kar paylı finansmanla makine edinme avantajı sağlıyor. 1 milyar TL limitli Kuveyt Türk'ün makine finansmanı kampanyası nisan sonuna kadar devam edecek.



Nakdi finansmandan Eximbank'ın Kısa Vadeli Alacak Sigortası'na, Cebim POS'tan Tedarikçi Finansmanı'na, leasing'den Sağlam KOBİ Kart'a kadar ticari işletmelere yönelik birçok ürün ve hizmeti bulunan Kuveyt Türk, başta KOBİ'ler olmak üzere ticari müşterilerine hızlı, uygun oranlı, esnek vadeli ve yenilikçi çözümler sunuyor.



Kuveyt Türk, farklı sektörlerde hizmet veren ticari işletmeler için geliştirdiği özel kartlarla da müşterilerine rahat nefes aldırıyor. Esnaftan çiftçiye, işletme sahibinden bayilere kadar her kesimin ihtiyaçlarına özel kartlar sunan Kuveyt Türk, esnek ödeme planlarıyla işletmelerin yüzünü güldürüyor. İşletmelere özel kartlar arasında Business Plus Kart, KOBİ Kart, Esnaf Kart, Sağlam Bayi Kart ve Tohum Kart öne çıkıyor.

Kaynak: AA