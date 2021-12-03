KUTO'dan Travel Turkey'de Kuşadası tanıtımı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Türkiye'nin en büyük turizm platformu olan Travel Turkey İzmir Fuarı, Fuar İzmir alanında 15. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Fuarda, Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Belediyesi ve TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu işbirliğiyle açılan Kuşadası standı, ilk günden ziyaretçilerin odak noktası oldu. Fuarın ilk gününe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Meclis Divan Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Dikkaya, Murat Boranalp, KODER Başkanı Tacettin Özden, Belediye Meclis Üyeleri, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Köse, Aydın Bölge Temsil Kurulu yetkilileri ve Kuşadalı turizmciler katıldı.

Turizm sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olarak nitelendirilen ve turizm rotasının çizilmesinde büyük rol oynayan fuarda, Kuşadası Ticaret Odası tarafından görsel ve baskılı materyallerle tanıtım desteği veriliyor.

Fuar ile ilgili konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "Pandemi nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörü için Travel Turkey Fuarı büyük önem taşıyor. Yerli ve yabancı yüzlerce katılımcı ve ziyaretçi burada farklı destinasyonları tanıyor, tatil planlarını yapıyor. Bizler de Kuşadası Ticaret Odası olarak ilçemizin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini katılımcılara tanıtmayı, 2022'de yüksek bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kuşadası standını İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve pek çok turizmci ziyaret etti. Ülke ve dünya genelinde sektör temsilcilerinin bir araya geldiği fuar, 4 Aralık tarihine kadar açık kalacak. - AYDIN