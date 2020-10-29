Kütahya Milli Emlak Müdürlüğü'nden arsa satışı
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Kütahya Milli Emlak Müdürlüğü'nden arsa satışı

29.10.2020 19:28 | Son Güncelleme: 29.10.2020 19:33
Kütahya Milli Emlak Müdürlüğü'nden arsa satışı

Kütahya Milli Emlak Müdürlüğü'nün Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan 3 bin 380 metrekare arsayı açık teklif usulü ile 1 milyon 859 bin TL, muhammen bedelle satışa sunacağı bildirildi.

Kütahya Milli Emlak Müdürlüğü'nün Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan 3 bin 380 metrekare arsayı açık teklif usulü ile 1 milyon 859 bin TL, muhammen bedelle satışa sunacağı bildirildi.

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kütahya Merkez ilçede mülkiyeti hazineye ait Kirazpınar Mahallesinde bulunan 120 ada, 2 parsel no'lu 3 bin 380 metrekare yüzölçümü, arsa vasıflı imar planında "Ayrık nizam 3 kat yapı adası (İş merkezi alanı) olan taşınmazın muhammen bedeli 1 milyon 859 bin TL, geçici teminat miktarı 371 bin 800 TL, 10 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Milli Emlak Müdürü odasında yapılacak ihale ile satılacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı yatırdıklarına ait makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini ihaleye ortaklık şeklinde, iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur. İstekliler 2886 Sayılı Kanunun 37. Maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmelerde, teklif işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www. milliemlak. gov.tr adresinden öğrenilebilir" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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