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Kütahya'da anaç koyun keçi tespit çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kütahya'da anaç koyun keçi tespit çalışmaları

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce anaç koyun keçi tespit işlemleri ve küçükbaş hayvan çiçek aşılama çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce anaç koyun keçi tespit işlemleri ve küçükbaş hayvan çiçek aşılama çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından, Fincanburnu, Göçeri, Belkavak, Tepeköy, Doğarslan, Yeşilbayır, Demirözü ve Haymana köylerinde anaç koyun keçi tespit işlemleri ile küçükbaş hayvan çiçek aşılamaları yapıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da anaç koyun keçi tespit çalışmaları

Kütahya'da anaç koyun keçi tespit çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Veteriner, Tepeköy, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Haber

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