Kuşkonmazda ihracat pazarına dikkat çeken Ödemişli üreticiden "birlikte üretme" çağrısı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ihracat pazarları için kuşkonmaz üreterek yüksek getiri elde eden Ali Akgün, bu ürünün ilçede yaygınlaşması için çalışma yürütüyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ihracat pazarları için kuşkonmaz üreterek yüksek getiri elde eden Ali Akgün, bu ürünün ilçede yaygınlaşması için çalışma yürütüyor.

AA muhabirine açıklama yapan Ali Akgün, 2019 yılında soğutma sistemi montajı için İsviçre'de bir hastaneye gittiğini, burada her hafta üç kez kuşkonmaz menüsünün verildiğini görerek bu ürünü araştırma kararı verdiğini ifade etti.

Kurucova Mahallesinde kendisine ait 5 dönümlük tarlada kuşkonmaz tarımına başladığını ve elde ettiği 1 ton ürünün tamamını sattığını aktaran Akgün, şu bilgileri verdi:

"Bu ürünün anavatanı Küçükmenderes Havzası. Ödemiş'teki coğrafi koşullar, bu ürünün yetişmesi için çok uygun. Yetiştirdiğim ürünleri kilogram başına 2,5 avroya satıyorum. Pazarda çok talep var. Önümüzdeki süreçte yetiştirme alanıma yakın bazı arazi sahipleriyle anlaşarak uzun vadeli kiralama usulü ile bu üretimi daha da geliştirmeyi hedefliyorum. Ödemişliler olarak birleşip bu ürünü dikersek, ilçemize önemli bir getiri sağlayabilir. Çok su isteyen bir ürün değil, damla sulama sistemiyle 25 dakika su veriyorum. Bu ürün benim hayatımı değiştirdi. Geçen günlerde tarla günü düzenledik ve çok ciddi katılım oldu. Fiyatının diğer ürünlere göre sabit olması ve kar oranının yüksek olması nedeniyle bu ürünün kısa sürede yaygınlaşacağını düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp