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Kuşadasıspor'un zirve keyfi

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Spor
Kuşadasıspor'un zirve keyfi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Yomraspor'u 3-0 mağlup eden Kuşadasıspor, üst üste ikinci galibiyetini alıp 7 puanla liderlik koltuğuna kurulmanın sevincini yaşıyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Yomraspor'u 3-0 mağlup eden Kuşadasıspor, üst üste ikinci galibiyetini alıp 7 puanla liderlik koltuğuna kurulmanın sevincini yaşıyor. Yıllar sonra döndüğü profesyonel ligdeki ilk üç maçında yükselen bir grafik sergileyen siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, Yomra karşısında sahaya iyi bir futbol koyduklarını belirterek, "Golü erken bulmamız oyundaki hakimiyetin bize geçmesini sağladı. Çok yeni bir ekip olmamıza rağmen uyum sorununu çabuk atlattık. Ancak puan cetvelinde lider konuma gelmemiz kimseyi rehavete sokmasın. Ligin henüz başındayız. Takımların sıralaması çok değişecek" dedi.

Kuşadasıspor, bu hafta Çarşambaspor'a konuk olacak.


Kuşadasıspor'un zirve keyfi

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Spor Haberleri
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