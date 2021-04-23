Kuşadası yerel üretici pazarında bahar bereketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası yerel üretici pazarında bahar bereketi

Kuşadası yerel üretici pazarında bahar bereketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Belediyesi tarafından açılan Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nda tezgahları baharın müjdecisi otlar süslerken şifa kaynağı, karaciğer dostu enginar da tezgahlardaki yerini yavaş yavaş almaya başladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından açılan Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nda tezgahları baharın müjdecisi otlar süslerken şifa kaynağı, karaciğer dostu enginar da tezgahlardaki yerini yavaş yavaş almaya başladı.

Kuşadası'nda her Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta kurulan yerel üretici pazarı uygun fiyata doğal ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin vazgeçilmez uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Kirazlı, Caferli, Çınar ve Soğucak mahallelerinde yaşayan yerel üreticilerin iyi tarım uygulamaları ile ürettikleri mevsimlik ürünlerini satışa sunduğu Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nda kadınlar tarafından yapılan yerel tatlar da bulunuyor. İçli köfteden yaprak sarmasına, otlu börekten keşkek ve aşureye kadar birbirinden lezzetli yiyeceklerin büyük rağbet gördüğü pazarda, doğal yollarla üretilen yumurta, bal ve süt gibi hayvansal ürünler de yer alıyor.

Pandemi nedeniyle gözleme ve bazlama satışının olmadığı pazarda tezgahları baharın müjdecisi otlar, sebze fideleri ve enginar süslemeye başladı. Ege Mutfağı'nın baş tacı olan radikadan kuzukulağına, turp otundan sarmaşığa, hindibadan arapsaçına kadar çeşitli otlarla yeşile bürünen tezgahlara bu dönemde, bahçesine ve balkonuna sebze dikmek isteyenler de büyük ilgi gösteriyor. Enginar da pazarın gözdeleri arasında yer alıyor. - AYDIN

Kuşadası yerel üretici pazarında bahar bereketi
Kuşadası yerel üretici pazarında bahar bereketi
Kuşadası yerel üretici pazarında bahar bereketi
Kuşadası yerel üretici pazarında bahar bereketi
Kuşadası yerel üretici pazarında bahar bereketi
Kuşadası yerel üretici pazarında bahar bereketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Derya Yanık Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuşadası yerel üretici pazarında bahar bereketi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:33:45. #1.15#

title