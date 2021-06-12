Kuşadası ve Didim sahillerinde, yoğunluk yaşanıyor

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçeleri sahillerinde yoğunluk oluştu.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçeleri sahillerinde yoğunluk oluştu.

Termometrelerin 30 dereceyi bulduğu Kuşadası'nda, vatandaşlar sahillere akın etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine kısmen uyan yerli ve yabancı turistler, Kadınlar Denizi Sahili, Kuştur Sahili ve Sevgi Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylar da denize girmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerden oldu.

Didim ilçesindeki dünyaca ünlü Altınkum Sahili'nde de yoğunluk yaşandı.

Öte yandan Muğla ve Aydın'ın turistlik ilçelerine geçiş güzergahında yer alan Söke'de de yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun