HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kuşadası'nın emektar stadyumu Özer Türk, 30 yıl sonra yenilendi

Kuşadası'nda spor müsabakaları dışında birçok etkinliğe ev sahipliği yapan, kentin simgelerinden biri olan Özer Türk Stadyumu tekrar hayata döndürüldü.

Kuşadası'nın emektar stadyumu Özer Türk, 30 yıl sonra yenilendi
11.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:16

Kuşadası'nda spor müsabakaları dışında birçok etkinliğe ev sahipliği yapan, kentin simgelerinden biri olan Özer Türk Stadyumu tekrar hayata döndürüldü. Yapılan yenileme çalışmaları ile Özer Türk Stadyumu, tekrar büyük sevinçlerin yaşanacağı bir komplekse dönüştü.

Kuşadası Belediyesi, 30 yıl önce hizmete giren kentin emektar spor kompleksi Özer Türk Stadyumu'nu yeniledi. Açıldığı günden bu yana Kuşadası'nda futbol maçlarından, resmi kutlamalara, Altın Güvercin Beste Yarışması'ndan dev organizasyonlara ve ünlü isimlerinin konserlerine ev sahipliği yapan Özer Türk Stadyumu modern bir görünüme ve işlevsel bir yapıya kavuştu.

Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 1962-1967 yılları arasında Kuşadası'nda kaymakam olarak görev yaptığı sırada kentte turizmin gelişimine önemli bir katkı sunan Özer Türk'ün ismini taşıyan stadyumu bütünüyle yeniledi.

Spor müsabakalarının yanı sıra önemli kültür-sanat organizasyonlarına ve kutlamalara da ev sahipliği yapan Özer Türk Stadyumu'nda sürdürülen yenileme çalışmaları kapsamında stadyum tribünlerini kapatan uzay çatı sistemi, kumlama yöntemiyle sökülerek 20 yıl kullanım ömrü olan 250 mikron epoksi ile boyandı. Eskiyen alüminyum sandviç panel kaplamalar sökülerek yerine çift tarafı elektrostatik boyalı sac kaplama ile imal edilen çatı kaplaması yapıldı. Stadyumun açık tribün alanında korozyon ve don nedeni ile parçalanan tüm beton yüzeyler temizlenerek yeniden sıvandı. Ayrıca stadyumun yedek kulübeleri, tribünleri, çim zemini ve koşu yolu da bütünüyle yenilendi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Özer Türk Stadyumu'nun Kuşadası için çok önemli bir alan olduğuna dikkat çekerek "Özer Türk Stadyumu, uzun yıllar boyunca sportif etkinliklerin yanı sıra pek çok kültürel ve sanatsal etkinliğin adresi olmuş, nice coşkulu kutlamaya ev sahipliği yapmış ve süreç içerisinde hemşehrilerimizin zihinlerinde simgesel bir değer kazanmıştır. Kentimiz için bu denli önemli olan bir alanı kentimize yakışır modern bir yapıya kavuşturmak için gerekli çalışmaları tamamladık. Bütünüyle yenilediğimiz stadyumumuzun kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Davutlar Stadyumumuzda en kısa sürede bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak hizmete girecektir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Spor
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı. Spor
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı Spor
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak Spor
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak Spor
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı Spor
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere...
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Fatma Girik Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Semih Özsoy Metin Oktay Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Kuşadası'nın emektar stadyumu Özer Türk, 30 yıl sonra yenilendi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 12:34:40. #1.15#
title