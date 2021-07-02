Kuşadası'nda "Atatürk, Kabotaj ve Deniz" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası'nda "Atatürk, Kabotaj ve Deniz" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

Kuşadası'nda 'Atatürk, Kabotaj ve Deniz' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası'nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle "Atatürk, Kabotaj ve Deniz" başlıklı bir söyleşi düzenlendi.

Kuşadası'nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle "Atatürk, Kabotaj ve Deniz" başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Düzenlenen söyleşiye Prof. Dr. Kemal Arı'nın konuşmacı olarak katıldı.

Tarihi Kuşadası Kervansaray'ı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle düzenlenen "Atatürk, Kabotaj ve Deniz" başlıklı bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Kuşadası Güvercinada iş birliğinde düzenlene söyleşiye, Yazar Nedim Atilla, Guvernör Yardımcısı Cem Karagözlü, ı Nilgün Özateşoğlu, Hasene Gür ve Kuşadası belediye meclis üyesi Emre Fazlılar katıldı.

Söyleşinin açılışında konuşan, Yazar Nedim Atilla, uzun süren bir pandemi döneminin ardından yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek "Bugün burada 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle buluşuyoruz. Çok değerli araştırmacı Prof. Dr. Kemal Arı'nın konuşmacı olarak katıldığı bu söyleşide çok önemli bilgiler edineceğiz. Katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Prof. Dr. Kemal Arı ise katılımcılara Osmanlı Devleti Dönemi'ndeki kapitülasyonlar ve kabotajın önemi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Arı, ayrıca Türk denizlerindeki zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kazanıldığını belirtti. - AYDIN

Kuşadası'nda 'Atatürk, Kabotaj ve Deniz' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi
Kuşadası'nda 'Atatürk, Kabotaj ve Deniz' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi
Kuşadası'nda 'Atatürk, Kabotaj ve Deniz' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi
Kuşadası'nda 'Atatürk, Kabotaj ve Deniz' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi
Kuşadası'nda 'Atatürk, Kabotaj ve Deniz' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 Temmuz itibarıyla başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
1 Temmuz itibarıyla başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Mustafa Varank Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Ajda Pekkan Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuşadası'nda "Atatürk, Kabotaj ve Deniz" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 14:36:02. #1.14#

title