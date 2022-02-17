Kuşadası Belediyesi'nden çiftçiye tam destek

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi, kent genelindeki yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kirazlı Mahallesi'nde bulunan verimli tarım arazileri ile bağ evlerini birbirine bağlayan ara yollarda bakım, onarım ve genişletme çalışması yürütülüyor

Kent genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şimdi de ekolojik tarım alanları ile ünlü Kirazlı Mahallesi'ne yoğunlaştı. Bu kapsamda bölgede verimli tarım arazileri, meyve ağaçları ve bağ evlerinin bulunduğu Köyaltı, Gölyatağı ve Köyderesi mevkiindeki ara yollarda düzleştirme, bakım ve genişletme çalışması yürütülüyor. Çalışmalar tamamlandığında tarla ve bahçelerine daha kolay ulaşma imkanı bulacak olan mahalle sakinleri ile çiftçiler, Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in her zaman yanlarında olduğunu belirten Kirazlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Mersin, "Bölgemiz, verimli tarım topraklarına sahip olduğu için sadece Kuşadası değil çevre il ve ilçeler için de büyük önem taşıyor. Başkanımız Ömer Günel, çiftçi ve yerel üreticiye her zaman destek veriyor. Yollarımız tamamlandığında artık tarım arazilerimize daha rahat ulaşma imkanına sahip olacağız. Başkanımıza mahalle sakinleri adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN