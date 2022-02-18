Yemek Sepeti kuryeleri Alman Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı - Haberler
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Yemek Sepeti kuryeleri Alman Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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Beyoğlu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanan Yemek Sepeti kuryeleri, maaşlarına yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle eylem yaptı.

Online yemek siparişi hizmeti veren Yemek Sepeti ve Bana Bi kuryeleri, yeni yılla birlikte ücretlerine yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.

Yemek Sepeti kuryeleri Alman Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı

ZAM ORANLARININ ARTIRILMASINI İSTİYORLAR

Bugün de Gümüşsuyu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanan kuryeler, zam oranlarının yeniden düzenlenmesini talep etti.

Yemek Sepeti kuryeleri Alman Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı

BAŞKONSOLOSLUĞA MEKTUP GÖTÜRDÜLER

Haklarının verilmesini isteyen kuryeler, yağmur altında pankart açıp slogan attı. Yapılan basın açıklamasının ardından Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Alman Başkonsolosluğu'na mektup götürdü. Küçükosmanoğlu, kapı önünde yapılan üst aramasının ardından içeri alındı.

Yemek Sepeti kuryeleri Alman Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi

Yemek Sepeti, Almanya, Alman, Ekonomi, Güncel, Haberler

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