"Kuru meyve ihracatında pazar payımızı artırmak istiyoruz"

ORHAN YOLDAŞ - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, tarımsal ürünlerin rekolte ve kalite durumlarının her yıl hava şartlarına göre değiştiğini belirterek, "İçeride ve dışarıda tüketim alışkanlıklarında yıldan yıla farklılıklar olabiliyor, bunları yakından gözleyerek pazar yapımızı oluşturmak ve payımızı artırmak istiyoruz." dedi.

Celep, Kuru Meyve Sektörü Kayısı Grubu İstişare Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Malatya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarımsal ürünlerde lider olduğu fındık, kayısı, incir ve üzüm gibi ürünlerde artık kural koyucu bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) organizasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ortaklığında "Ortak Eylem Komisyonu"nu hayata geçirdiklerini anlatan Celep, komisyonla tüm tarımsal ürünlerdeki problemlerin çözümü için adımlar attıklarını ifade etti.

Celep, bu komisyonun sorunların çözümünde başarılı olacağına inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"ABD'nin Miami kentinde Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile tüm dünyadan ve ülkemizden bin 150 iş adamının katıldığı Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konferansı'nda dünya lideri olduğumuz ürünlerin, bundan sonra sahibi olacağımızın mesajı verildi. Bu ürünleri insan sağlığına uygun üretip sağlıklı ürün felsefesiyle nihai tüketicisine ulaştırırken, tüm paydaşların ve ülke ekonomisinin mutlu olacağı bir yol haritasını belirleyeceğimizin mesajı verildi. Burada biz içerideki üreticimizle dışarıdaki nihai alıcılara güven verecek yol haritamızı kısa vadede değil, orta ve uzun vadede sürdürülebilir şekilde sunmayı hedefliyoruz. Bu çalışma, son aşamada, üretici tabanımızla taban fiyatı oluşturularak Türk üzümü, inciri, kayısısının iç ve dış piyasalarda kabul edilebilir bir bant aralığında hareket etmesini temin ederek iç ve dış piyasalarda fiyat istikrarının sağlanmasının önünü açacaktır."

Değişen dünya koşullarında kısa vadeli yapılan her işin günü kurtarmak anlamına geldiğine dikkati çeken Celep, "Bundan sonraki süreçte bizim uzun soluklu plan ve projeleri ortaya koyarak hayata geçirmemiz lazım. TİM Tarım Komisyonu ve TİM Yönetim ve Sektör Kurulları olarak Ramazan ayında master planı ön çalışmasını yaptık. 29-30 Haziran'da da Sapanca'da ikinci toplantıyı gerçekleştirerek master planını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağız." diye konuştu

"Payımızı artırmak istiyoruz"

Sektörle ilgili hazırladıkları master planının üretici, tüccar, ihracatçı ve nihai tüketiciye fayda sağlayacağını anlatan Celep, şunları kaydetti:

"Üreticinin geleceğini garanti altına almak, ürün yelpazelerini ve desenlerini bölgesel olarak ele alarak hangi bölgelerde hangi ürün ve üretim şekillerinin destekleneceğini değerlendirmek gibi amaçlarımız var. Tarımsal ürünlerimizin rekolte ve kalite durumları her yıl hava şartlarına göre değişiyor, içeride ve dışarıda tüketim alışkanlıklarında yıldan yıla farklılıklar olabiliyor, bunları yakında gözleyerek pazar yapımızı oluşturmak ve payımızı artırmak istiyoruz. Artık stok kontrollerinin devlet tarafından bizzat yönetilen değil yönlendirilen bir yapılanmaya kavuşturulmasını istiyoruz. Bizim 3 ana temamız var. Birincisi üretimi doğru planlamak ve üreticileri motive ederek yönlendirmek, ikincisi aradaki tüccar ve ihracatçının duruş ve bakış açısını dengelemek, üçüncüsü ise nihai tüketiciye ürünümüzü sürdürebilir şekilde sunmaktır. Bunları doğru yaptığımızda ürettiğimiz ve pazarladığımız ürünlerde yüksek katma değeri yakalama şansımız artacaktır."

"Hedef yıllık 3 milyar dolar ihracat"

Celep, kuru meyve sektörünün hedefleri hakkında ise şu bilgileri verdi:

"2023 hedeflerimizi revize ettik. Kuru meyve ihracatımızı 3 milyar dolarlara çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün 1,3-1,4 milyar dolarlarda olan kuru meyve ihracatımızı, doğru bir bakış açısı yakalayıp doğru araç ve hedefleri içeren bir eylem planıyla hareket ederek, dünyada bizim türev ürünlerimizin satıldığı noktalara getirmeyi planlıyoruz. Örneğin Türk üzümünün hasat dönemi başlangıcında üretici fiyatının ton başına minimum bin 500 ve bin 600 dolar seviyelerinde olması lazım. Aynı şekilde kayısının tonu 2 bin 200 dolar seviyelerinde, dünyada az miktarda ticarete konu olan ve nadide bir ürünümüz olan kuru incirimizin ham maddesinin 3,5-4 dolar seviyesinde olması gibi...Hedef rakamları kısa ve orta vadeli projeksiyonla baktığımızda, şu andaki ihracat miktarlarımızla bizi 2023 hedefini isabetli şekilde yaklaştıracağına inanıyorum."

Celep, lisanslı depoculuk ve ihtisas borsacılığını da kuru meyve sektörü olarak önemsediklerini anlatarak, sektördeki ürün fiyatı regülasyonu için çiftçi, özel sektör ve kamu dayanışmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

