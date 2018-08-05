Kuru Kayısı 10 Lira Bandında İşlem Görüyor"

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısının kilogramının 10 lira bandında alıcı bulduğunu aktardı.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (MESOB) yapılan açıklamaya göre, MESOB Başkanı Şevket Keskin, beraberindeki esnaf odası başkanlarıyla MTB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ramazan Özcan'ı ziyaret etti.

Keskin, Özcan'a yeni görevinde yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Özcan da konuklarına kayısı piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özcan, bu yıl 400 bin ton yaş kayısı rekoltesi açıklandığını ama üründe ciddi anlamda kalite kaybı oluştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İklimdeki ciddi değişikliklerden Malatya'da payını aldı. Haziran ayındaki yağmurlar üründe ciddi anlamda kalite kaybına neden oldu. Bu yıl mevcut ürünümüz ihracatı karşılayacak kadar var ama ciddi anlamda bir kalite kaybı var. Şu anda fiyatlar 10 liranın üzerinde. İnşallah bu fiyat bandını korumak için mücadele ediyoruz."