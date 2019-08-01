KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü

açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 49.6 puandan, 49.4 puana geriledi.

Çin

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 49.4 puandan, 49.9 puana yükseldi.

AVRUPA

Fransa

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 50 puandan, 49.7 puana geriledi.

Almanya

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 43.1 puandan, 43.2 puana yükseldi.

Euro Bölgesi

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 46.4 puandan 46.5 puana yükseldi.

Birleşik Krallık

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 48 puanda sabit kaldı.

İngiltere Merkez Bankası varlık alım hedefi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 435 milyar sterlinde sabit kaldı.

ABD

İmalat satın alma yöneticileri endeksi 50 puandan, 50.4 puana yükseldi.

-Haftalık işsizlik başvuruları 19 Temmuz haftasındaki 207 bin kişiden, 26 Temmuz haftasında 215 bin kişiye yükseldi.

Devam eden başvurular 19 Temmuz haftasında, 12 Temmuz haftasındaki 1 milyon 677 bin kişiden, 1 milyon 699 bin kişiye yükseldi.

ISM imalat endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.7 puandan, 51.2 puana geriledi.

Kaynak: DHA