KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Haziran'da Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda bir değişim göstermeyerek yüzde 0.7'de sabit kalırken, aynı dönemde çekirdek TÜFE yüzde 0.6 düştü.

AVRUPA

Haziran'da aylık bazda ÜFE yüzde eksi 0.2 olan beklentinin üzerinde, yüzde eksi 0.4 düşerken, yıllık TÜFE de yüzde 1.4 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1.2'ye düştü.

ABD

Michigan Üniversitesi Endeksi Haziran'daki 98.2 puan düzeyinden Temmuz'da 98.4 puana yükseldi.

Kaynak: DHA