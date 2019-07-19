KÜRESEL VERİ PANORAMASI
Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaHaziran'da Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda bir değişim göstermeyerek yüzde 0.7'de sabit kalırken, aynı dönemde çekirdek TÜFE yüzde 0.6 düştü.
Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Haziran'da Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda bir değişim göstermeyerek yüzde 0.7'de sabit kalırken, aynı dönemde çekirdek TÜFE yüzde 0.6 düştü.
AVRUPA
Haziran'da aylık bazda ÜFE yüzde eksi 0.2 olan beklentinin üzerinde, yüzde eksi 0.4 düşerken, yıllık TÜFE de yüzde 1.4 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1.2'ye düştü.
ABD
Michigan Üniversitesi Endeksi Haziran'daki 98.2 puan düzeyinden Temmuz'da 98.4 puana yükseldi.
Kaynak: DHA
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