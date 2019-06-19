KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Ticaret dengesi Mayıs ayında 8.9 milyar dolar açık verdi.

İhracat Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 2.4'lük düşüş sonrasında yüzde 7.8 düştü.

İthalat Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 6.5'lik artış sonrasında yüzde 1.5 düştü.

AVRUPA

Almanya

Üretici fiyatları Mayıs ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.9 düştü.

Birleşik Krallık

Tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.0 yükseldi.

Çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında, Nisan ayındaki yıllık yüzde 2.1 artış sonrasında, yıllık yüzde 2.0 arttı.

Üretici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.8 yükseldi.

Çekirdek üretici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.0 yükseldi.

Perakende satışlar Mayıs ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 3.0 yükseldi.

ABD

MBA mortgage başvuruları 10 Haziran haftasında, 3 Haziran haftasındaki yüzde 26.8'lik artış sonrasında, yüzde 3.4 düştü.

EIA ham petrol stok değişimi 14 Haziran haftasında, 7 Haziran haftasındaki 2 milyon 206 milyon varillik artış sonrasında, 3 milyon 106 milyon varil azaldı.

Kaynak: DHA