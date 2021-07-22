Küresel internet kesintisi ünlü firmalara ait web sitelerini hizmet dışı bıraktı
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Küresel internet kesintisi ünlü firmalara ait web sitelerini hizmet dışı bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

HSBC, Airbnb ve British Airways de dahil olmak üzere onlarca internet sitesi küresel bir kesinti nedeniyle yarım saat boyunca hizmet dışı kaldı.

Aralarında dünyaca ünlü firmalara ait web sitelerinin de bulunduğu onlarca popüler internet sitesi, küresel internet kesintisi nedeniyle yarım saat boyunca hizmet dışı kaldı. İ

DÜNYACA ÜNLÜ SİTELER KESİNTİDEN ETKİLENDİ

nternet kesintisi izleme platformu DownDetector, internet kullanıcılarının binlerce sorun bildirdiğini belirterek, hizmet kesintisinden etkilenen firmalar arasında HSBC, British Airways, Airbnb, Barclays, Lloyds, TSB ve Halifax'ın bulunduğunu bildirdi. Çevrimiçi oyunlar için kullanılan PlayStation ağının yanı sıra Steam, Call of Duty ve EA oyun hizmetlerinin de kesintiden etkilendiğini kaydeden DownDetector, Kanal 4 ve ITV'nin de kesintiye uğradığını ifade etti.

KULLANICILAR SİTELERE GİREMEDİ

Kullanıcıların söz konusu web sitelerine girmeye çalıştığında "Hizmet Kullanılamıyor", "Sunucu geçici olarak hizmet veremiyor", "Bu siteye ulaşılamıyor" gibi mesajlarla karşılaştığı belirtildi.

"DNS HİZMETİ İLE İLGİLİ BİR SORUN"

Bir DNS sağlayıcısı olan Akamai, Edge DNS hizmetiyle ilgili bir sorun olduğunu ancak şimdi çözüldüğünü ve hizmetin normal şekilde devam ettiğini açıkladı. Akamai'nin Twitter'da yayınladığı yazılı açıklamada, "Bu sorun için bir düzeltme uyguladık ve hizmet normal şekilde işlemeye devam ediyor. Kesintilerin etkisinin tamamen geçtiğinden emin olmak için izlemeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

KESİNTİ YARIM SAAT SÜRDÜ

Web sitelerindeki sorunların bildirilmesinden yaklaşık yarım saat sonra sorun çözülürken, İngiltere'de yerel saatle 17.00 sıralarında söz konusu sitelere yeniden erişim sağlandı. Web sitelerinde meydana gelen kesintilerin nedeni ise henüz bilinmiyor.

Küresel internet kesintisi ünlü firmalara ait web sitelerini hizmet dışı bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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