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Ali Ağaoğlu, Ekonomi, Haber

Küresel borsalar ne zaman düze çıkar? Ekonomist Ali Ağaoğlu yanıtladı

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile Dünya Gazetesi Borsa-Finans Editörü Şebnem Turhan, piyasaların gündemini ve son fiyatlamaları değerlendirdi.

26.04.2020 00:31 | Son Güncelleme: 26.04.2020 00:31
Küresel borsalar ne zaman düze çıkar? Ekonomist Ali Ağaoğlu yanıtladı

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile Dünya Gazetesi Borsa-Finans Editörü Şebnem Turhan, piyasaların gündemini ve son fiyatlamaları değerlendirdi.

Ekonomist Ali Ağaoğlu Merkez Bankası'nın faiz indiriminin yerinde olduğunu dile getirerek faiz indirmese Merkez'in suçlu bulunacağına dikkat çekti.

Kaynak: Dunya.com

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