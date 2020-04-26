Küresel borsalar ne zaman düze çıkar? Ekonomist Ali Ağaoğlu yanıtladı Ekonomist Ali Ağaoğlu ile Dünya Gazetesi Borsa-Finans Editörü Şebnem Turhan, piyasaların gündemini ve son fiyatlamaları değerlendirdi.

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile Dünya Gazetesi Borsa-Finans Editörü Şebnem Turhan, piyasaların gündemini ve son fiyatlamaları değerlendirdi. Ekonomist Ali Ağaoğlu Merkez Bankası'nın faiz indiriminin yerinde olduğunu dile getirerek faiz indirmese Merkez'in suçlu bulunacağına dikkat çekti. Kaynak: Dunya.com