Küresel borsalar ne zaman düze çıkar? Ekonomist Ali Ağaoğlu yanıtladı
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile Dünya Gazetesi Borsa-Finans Editörü Şebnem Turhan, piyasaların gündemini ve son fiyatlamaları değerlendirdi.
26.04.2020 00:31 | Son Güncelleme: 26.04.2020 00:31
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile Dünya Gazetesi Borsa-Finans Editörü Şebnem Turhan, piyasaların gündemini ve son fiyatlamaları değerlendirdi.
Ekonomist Ali Ağaoğlu Merkez Bankası'nın faiz indiriminin yerinde olduğunu dile getirerek faiz indirmese Merkez'in suçlu bulunacağına dikkat çekti.
Kaynak: Dunya.com