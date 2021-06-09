Kurban pazarları hareketlenmeye başladı! Fiyatlarda hayvan başına bin liralık artış var
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Kurban pazarları hareketlenmeye başladı! Fiyatlarda hayvan başına bin liralık artış var

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Büyükbaş kurbanlık fiyatlarından ötürü bu yıl küçükbaş satışlarında patlama yaşanması bekleniyor. Geçen yıl İstanbul'da 9 bin liradan başlayan büyükbaş fiyatları, bu yıl 10 bin liradan başlıyor. Besiciler fiyat artışını yemin pahalılığına bağlıyor.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala, vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık aramaya başladı. Önce tercihlerini büyükbaş hayvancılıktan yana kullanan vatandaşlar, fiyat artışını görünce, küçükbaş hayvanlara yönelmeye başladı.

Kurbanlık pazarları hareketlenmeye başladı! Fiyatlarda hayvan başına bin liralık artış var

FİYATLARDA BİN LİRALIK ARTIŞ VAR

Fiyatlar illere göre değişim gösterirken, bu yıl küçükbaş kurbanlıkların satışında patlama yaşanması bekleniyor. Büyükbaş kurbanlıkların merkezi olan Erzurum'da büyükbaş 8 bin, küçükbaş kurban fiyatlarının da 800 liradan başlıyor. İstanbul'da büyükbaş hayvanlar ise en düşük 10 bin liradan alıcı buluyor. Bu fiyat, geçen sene 9 bin lira civarındaydı. Büyükbaş hayvanlar Ankara'da ise 9 bin liradan başlıyor.

BESİCİLER YEM FİYATLARINDAN DERTLİ

Besiciler ise kurban fiyatlarının geçen yıla oranla arttığını fakat yem fiyatlarının fazla olmasından dolayı masraflarının da fazla olduğunu ifade etti.

Besici Metin Güler, bu yıl kurban bayramında küçükbaş hayvanların daha fazla ilgi görmesini beklediklerini kaydederek, "Yaklaşan kurban bayramı öncesi görüyoruz ki büyükbaş kurbanlıklardan daha çok küçükbaş kurbanlıklar daha fazla ilgi görüyor. Artan yem, ot ve saman fiyatları alıcıları buna yönlendiriyor. Yemin çuvalı 150-160 lira civarında, samanın tonu 1200-1300 lira arasında değişiyor. Geçtiğimiz yıl samanı 700 liraya alıyorduk, arpayı alıyorduk 90 liraya bu yıl 140 liraya alıyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz. Pandemiden etkilendik bari bunlar bizi etkilemesin istiyoruz. Bu sebeplerden dolayı büyükbaş kurbanlıklarda fiyat artışı oldu. Tabi buda alıcıları küçükbaş kurbanlıklara çevirdi. Biz satışımızdan memnunuz. Fiyatlarımız koyunlarda 800 liradan başlayıp bin 600 liraya kadar gidiyor. Erzurum'da gelenek olan gelin koçları ise 3 bin 500 liraya kadar alıcı buluyor" şeklinde konuştu.

Kurban pazarları hareketlenmeye başladı! Fiyatlarda hayvan başına bin liralık artış var
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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