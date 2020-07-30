1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor Trabzon'da Akyazı Kurban Satış ve Kesim Alanı'nın en büyük boğası 1 ton 100 kilogramlık "Pembe" pazarın gözdesi oldu. Pempe'nin 21 bin TL'lik fiyatını duyanlar "Bütçemiz yetmez" diyerek almaktan vazgeçerken, hayvan sahibi boğayı satın alacak iş adamlarını bekliyor.

Trabzon'da Akyazı Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda satışa sunulan 1 ton 100 kilogram ağırlığında "Pembe" isimli boğa 21 bin TL fiyatla alıcısını bekliyor. Pazarın en ağır ve en pahalı boğası olan Pembe'yi almak isteyenler fiyatını öğrendikten sonra almaktan vazgeçerken, boğa sahibi Mustafa Akyasan, Pembe'yi satın alacak iş adamlarını beklediklerini söyledi.

"PAZARDA BUNDAN DAHA PAHALISI YOK"

Akyasan, "Sürmene Oylum Mahallesi'nden geliyorum. Kurban pazarının en kilolu hayvanı. 1 ton 100 kilogram ağırlığında, ismi 'Pembe'. Pembe, kurbanlık için kendisini alacak iş adamını bekliyor. Fiyatı 21 bin TL. Pazarda bundan daha pahalısı yok. Bakan geçiyor. Koronadan dolayı da fazla bakan yok. Pembe epey maliyeti olan bir hayvan. Alıcısını bekliyoruz. Fiyatını öğrenenler 'Biz bunu kesemeyiz buna bütçemiz yetmez' diyorlar. Eğer burada satamazsak maliyetinin altında kasaba gidecek. Kasaplar çok düşük maliyetine kesiyorlar. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

"BU SENE FİYATLAR BİRAZ DAHA PAHALI"

Elindeki hayvanları hemen hemen bitirdiğini belirten kurban satıcısı Şahin Durmuş ise bu sene fiyatların geçen seneye göre farklı olduğunu belirterek "Bayburt'tan geldim. Satışlarımız iyi. Elimizdeki malları hemen hemen bitirdik. Bu sene hayvan yemi daha pahalı olduğu için fiyatlar önceki yıla göre biraz daha farklıydı. Getirdiklerimi sattım, Allah'a şükür hepsini bitirdik" dedi.

"KOYUNUN FİYATI 2 BİN 500 TL'YE KADAR ÇIKIYOR"

Sürmene'den gelen Yaşar Akyasan da işlerin fena olmadığını belirterek, "İşler fena değil, iyi sayılır. Koyunun fiyatı bin TL'den 2 bin 500 TL'ye kadar malına göre değişiyor. Yaklaşık 120-130 kadar hayvan getirdim. Genellikle büyükbaş mallar daha çok satılıyor. İnşallah hepsini satarız. Umudumuzu kesmedik, bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA