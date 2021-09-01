Kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek ödemesi yapılacak
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Kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek ödemesi yapılacak

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

2021 yılında iklim faktörlerine bağlı olarak yetersiz yağış nedeniyle kayıtlı üretim alanlarında yetiştirdikleri ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor.

ÖDEMELER ZİRAAT BANKASI ÜZERİNDEN YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus olarak yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek.

Kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek ödemesi yapılacak

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Kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek ödemesi yapılacak - Haberler Ekonomi
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