Kupayı 'Getir'mek gelenek haline geldi
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Kupayı 'Getir'mek gelenek haline geldi

Kupayı 'Getir'mek gelenek haline geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de 16'ncı şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenen tören ile kupasına kavuştu.

Süper Lig'de 16'ncı şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenen tören ile kupasına kavuştu. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda, Şampiyonluk Kupası Sponsoru 'Getir' oldu. Beşiktaş'a kupası, Getir ekibi tarafından teslim edildi.

Geçen sene Medipol Başakşehir'e şampiyonluk kupasını, bu sene de Beşiktaş'ın kupasını teslim eden Getir, kupa teslimatını gelenek haline getirdiklerini belirtti. Türkiye ve İngiltere'de faaliyet gösteren Getir, bu defa da siyah beyaza gönül veren taraftarlara Şampiyonluk Kupası ile 'bi mutluluk' getirdiğini kaydetti.

Lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş'ın kupa töreni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Ömür Gedik, Murat Başaran, Aynur Aydın, Reynmen, Gökhan Tepe, Hayko Cepkin, Murat Boz, Mustafa Sandal ve Eypio'nun sahne aldığı, Yılmaz Erdoğan'ın da katıldığı törende yöneticiler, oyuncular ve aileleri şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.


- İstanbul
Kupayı 'Getir'mek gelenek haline geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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