Kupada maçın ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak elenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, artık lige odaklanacaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tomas, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi performans sergilediler ve iyi mücadele ettiler. Oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmadık ve pozisyon vermedik. 2-3 pozisyonumuz vardı, gol atsaydık farklı olurdu. Şimdi lige konsantre oluyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'a ligde 6-0 yenildikleri maçtan dersler aldıklarını söyleyen Tomas, "Geçen haftaki maçtan ders aldık. Kupada, az oynayan oyuncularla oynuyoruz. İlk iki maçta da öyle oldu. Bugün de öyle yaptık. Performanstan memnunum. Geçen haftaki maçta çok bireysel hatalar yaptık. Böyle olmasa bambaşka bir maç olacaktı. İlk 20 dakika iyi başladık ama maalesef golü yedik. Ligdeki Yeni Malatyaspor maçı bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul