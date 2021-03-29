Kupa Voley'de ilk finalist Spor Toto
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Kupa Voley'de ilk finalist Spor Toto

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kupa Voley'de ilk finalist Spor Toto

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Ali SarıkuzuFENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag, Vigrass, Metin, Hidalgo, Emre, Ulaş, Hasan (L), Ahmet (L) (Caner, Hasan Sıkar, İzzet, Nwachukwu)SPOR TOTO: İbrahim, Gelinski, Bruno, Sercan Yüksel, Wallace, Kadir, Murat (L), (Ali Deniz, Deniz İvgen...

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Ali Sarıkuzu

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag, Vigrass, Metin, Hidalgo, Emre, Ulaş, Hasan (L), Ahmet (L) (Caner, Hasan Sıkar, İzzet, Nwachukwu)SPOR TOTO: İbrahim, Gelinski, Bruno, Sercan Yüksel, Wallace, Kadir, Murat (L), (Ali Deniz, Deniz İvgen (L), Nascimento)SETLER: 25-22, 16-25, 26-24, 25-27, 9-15

SÜRE: 141 dakika (29', 26', 32', 37',17')

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final karşılaşmaları başladı. Fenerbahçe HDI Sigorta ile Spor Toto takımları arasında oynanan ilk yarı final mücadelesinin kazananı 22-25, 25-16, 24-26, 27-25 ve 15-9'luk setler sonucunda 3-2 Spor Toto oldu ve ismini finale yazdırdı. Kupa Voley'de diğer finalist, oynanacak Arkas Spor-Halkbank maçının ardından belli olacak.


- İstanbul
Kupa Voley'de ilk finalist Spor Toto

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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