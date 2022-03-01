Kupa maçları ne zaman? Türkiye liglerinde bugün maç var mı?
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Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Kupa maçları ne zaman? Türkiye liglerinde bugün maç var mı?
Kupa maçları ne zaman, bu akşamki maçlar hangileri merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 1 Mart Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?
19:30
Aluminij - Domzale | Slovenya 1. Ligi
20:00
PSG - Sevilla | UEFA Gençlik Ligi
20:30
Trabzonspor - Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final
20:30
Benevento - Cremonese | İtalya Serie B
20:30
Brescia - Perugia | İtalya Serie B
20:30
Ternana - Pordenone | İtalya Serie B
22:00
FC Emmen - Helmond | Hollanda Eerste Divisie
22:15
Peterborough - Manchester City | İngiltere FA Cup
22:30
Arbroath - Partick | İskoçya Championship
22:30
Cove Rangers - Queen of South | İskoçya Challenge Cup Yarı Final
22:30
Crystal Palace - Stoke | İngiltere FA Cup
22:30
Alessandria - Como | İtalya Serie B
22:45
Burnley - Leicester City | İngiltere Premier Lig
22:45
Union Berlin - St. Pauli | Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
22:45
Cardiff City - Derby County | İngiltere Championship
22:55
Middlesbrough - Tottenham | İngiltere FA Cup
23:00
Manchester Utd - B.Dortmund | UEFA Gençlik Ligi
23:00
Milan - Inter | İtalya Kupası Yarı Final
23:00
Nice - Versailles | Fransa Kupası Yarı Final