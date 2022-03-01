Kupa maçları ne zaman? Türkiye liglerinde bugün maç var mı?

Kupa maçları ne zaman, bu akşamki maçlar hangileri merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 1 Mart Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

19:30

Aluminij - Domzale | Slovenya 1. Ligi

20:00

PSG - Sevilla | UEFA Gençlik Ligi

20:30

Trabzonspor - Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final

20:30

Benevento - Cremonese | İtalya Serie B

20:30

Brescia - Perugia | İtalya Serie B

20:30

Ternana - Pordenone | İtalya Serie B

22:00

FC Emmen - Helmond | Hollanda Eerste Divisie

22:15



Peterborough - Manchester City | İngiltere FA Cup

22:30

Arbroath - Partick | İskoçya Championship

22:30

Cove Rangers - Queen of South | İskoçya Challenge Cup Yarı Final

22:30

Crystal Palace - Stoke | İngiltere FA Cup

22:30

Alessandria - Como | İtalya Serie B

22:45



Burnley - Leicester City | İngiltere Premier Lig

22:45

Union Berlin - St. Pauli | Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final

22:45

Cardiff City - Derby County | İngiltere Championship

22:55



Middlesbrough - Tottenham | İngiltere FA Cup

23:00

Manchester Utd - B.Dortmund | UEFA Gençlik Ligi

23:00

Milan - Inter | İtalya Kupası Yarı Final

23:00

Nice - Versailles | Fransa Kupası Yarı Final

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