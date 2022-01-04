Kupa finalini koronavirüs vurdu! Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan peş peşe kötü haberler

Yarın akşam Katar'da oynanacak Süper Kupa finali öncesinde koronavirüs haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Antalyaspor 1 testi pozitif çıkan futbolcu ve temaslı olan 3 oyuncunun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

GHEZZAL DA GİTTİ

Beşiktaş'ta Necip, Can, Güven, Salih ve Serdar'ın ardından Ghezzal da kadrodan çıkarıldı. Beşiktaş'ta kadrodan çıkan futbolcuların sayısı 6'yı buldu. Kupanın oynanıp oynanmayacağıyla ilgili endişeler arttı.

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