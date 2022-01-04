Kupa finalini koronavirüs vurdu! Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan peş peşe kötü haberler - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kupa finalini koronavirüs vurdu! Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan peş peşe kötü haberler

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Antalyaspor, koronavirüs testi pozitif çıkan 1 futbolcu ve temaslı olan 3 futbolcunun Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Beşiktaş'ta ise Rachid Ghezzal kadrodan çıkarıldı.

Yarın akşam Katar'da oynanacak Süper Kupa finali öncesinde koronavirüs haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Antalyaspor 1 testi pozitif çıkan futbolcu ve temaslı olan 3 oyuncunun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Kupa finalini de koronavirüs vurdu! Antalya'dan 4, Beşiktaş'tan 1 oyuncu kadrodan çıkarıldı

GHEZZAL DA GİTTİ

Beşiktaş'ta Necip, Can, Güven, Salih ve Serdar'ın ardından Ghezzal da kadrodan çıkarıldı. Beşiktaş'ta kadrodan çıkan futbolcuların sayısı 6'yı buldu. Kupanın oynanıp oynanmayacağıyla ilgili endişeler arttı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Vakalar çığ gibi artıyor! Galatasaray koronavirüse teslim oldu

Vakalar çığ gibi artıyor! Galatasaray koronavirüse teslim oldu

 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ikinci kez koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ikinci kez koronavirüse yakalandı

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title