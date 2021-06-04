Kumpas davası yüzünden hapis yatan Aziz Yıldırım, verilen rekor cezaları işte böyle izledi

4 isme tarihi cezanın verildiği futbolda şike kumpası davasında dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ın çıkan kararları seyrettiği andan bir kare paylaşıldı. 3 Temmuz'da başlayan şike kumpası davası sonucunda bir yıl hapis yatan Aziz Yıldırım, 10 yıl sonra kazanılan mücadelenin mutluluğunu yaşadı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. 3 Temmuz 2011'de başlayan şike kumpası davasında cezaevine girip bir yıl hapis yatan Yıldırım, 10 yıl sonra kazanılan davanın mutluluğunu yaşadı.

ŞİKAYET DİLEKÇESİNİ BİZZAT VERDİ

Kendisi ve davadan zarar gören diğer tüm arkadaşları için şikayet dilekçesini bizzat veren Yıldırım, uzun yıllar sonra kazanılan davanın sonucunu dinlerken duygu dolu anlar yaşadı.

"İHTİLAL YAPACAKLAR"

Aziz Yıldırım, başkanlığı devam ettiği dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle birçok kesimden eleştiri almıştı. Yıldırım, "Ne şikesi memleket elden gidiyor, 50 bin kişiyle ihtilal yapacaklar" sözlerini kullanmıştı.

HANGİ İSİM NE KADAR CEZA ALDI?

Şike kumpası davasında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 1406 yıl, organize suçlar müdürü Nazmi Ardıç 1972 yıl 10 ay, eski polisler Ahmet Kalender 588 yıl ve Lokman Yanık'a 161 yıl 8 ay hapis cezası verildi.