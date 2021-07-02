Kumbaralarındaki paraları SMA hastası 11 aylık bebeğe gönderdiler
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Kumbaralarındaki paraları SMA hastası 11 aylık bebeğe gönderdiler

Kumbaralarındaki paraları SMA hastası 11 aylık bebeğe gönderdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bilecik'te arkadaş olan iki kız çocuk, hayırlı bir işe imza atarak kumbaralarındaki paraları SMA hastası 11 aylık bebeğe gönderdiler.

Bilecik'te arkadaş olan iki kız çocuk, hayırlı bir işe imza atarak kumbaralarındaki paraları SMA hastası 11 aylık bebeğe gönderdiler.

Bayırköy'de yaşayan Ezgi Doğan ve Eda Demir isimli 12'li yaşlarda iki arkadaş, bir SMA hastası 11 aylık Bedia Ferhan isimli minik için asılan yardım afişlerini görünce harekete geçti. Kumbaralarındaki paraları alan kızlar, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın yanına giderek bağış yapacaklarını anlatıp kendisinden destek istediler. İkiliye yapmış oldukları hayır işinden dolayı teşekkür eden Başkan Yaman, "Bugün benim için güzel bir o kadarda anlamlı bir gündü. Yürekleri kocaman iki güzel kızımızı ağırladık. Onların SMA hastası bir evladımız için yaptığı çaba belki de son günlerimin en güzel anısıydı. Teşekkürler sizlere Ezgi Doğan ve Eda Demir, Rabbim sizleri yetiştiren anne babadan razı olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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