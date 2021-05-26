Kulüplere kulak veren TFF, yabancı sayısıyla ilgili aldığı kararda geri adım attı
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Kulüplere kulak veren TFF, yabancı sayısıyla ilgili aldığı kararda geri adım attı

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin taleplerine sıcak baktı ve yabancı sayısında düşüş kararı ertelendi. Böylece geçen sezon olduğu gibi kulüpler, ilk 11'de istediği kadar yabancı futbolcu bulundurabilecek. Kulüpler, yerli oyuncuların artan fiyatlarından şikayetçi ve bu sebeple yabancı sayısının düşürülmesiyle ekonomik olarak daha da zorlanacakları düşüncesinde.

Süper Lig'de daha önce alınan karara göre yabancı kontenjanı 14 olacak, sahada ise bunların 8'i forma giyebilecekti. Ancak kulüplerin başvurusu ve pandemi nedeniyle karar ötelenmiş, kuralda değişiklik olmamıştı.

Kulüpler, yerli oyuncuların artan fiyatları ve devam eden sözleşmeler nedeniyle yeniden erteleme isterken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.

DEĞİŞİKLİK YOK

Sabah'ta yer alan habere göre; Federasyon talebe sıcak baktı, önümüzdeki sezon da 14 yabancı kuralında değişiklik yapmama kararı aldı. Kulüpler, geçen sezon olduğu gibi yine ilk 11'de istediği kadar yabancı bulundurabilecek.

"SÜLEYMAN HURMA HAKLI"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Süleyman Hurma bana geldi, 'Lütfen el vurma, bu sistem devam etsin' diyor. Bende çok önemli 5 çocuk yetişti diyor. Ümit Milli Takıma çağrıldılar. Bendeki yabancılara baka baka, Biglia'ya baka baka iyi oyuncu oldular' diyor, haklı. Gelecek sezon için alınan bir karar vardı. 14 sözleşme yapabilecek ama en fazla 8 yabancı sahada olacaktı. Kulüplerden talep geldi. Pandemi nedeniyle 1 yıl öteledik bunu" ifadelerini kullanmıştı.

Kulüplere kulak veren TFF, yabancı sayısıyla ilgili aldığı kararda geri adım attı
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