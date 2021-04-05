"Kulüpler neden batıyor?" sorusunun adeta cevabı oldu! 8 dakikalık performans için 10 milyon ödendi

Nijerya U20'de gösterdiği performansla 2019 yazında 300 bin euro bonservis, 200 bin euro menajerlik ücreti, 4 senelik maaş olarak 600 bin ödenen Ozornwafor, Galatasaray'da sadece 8 dakika süre aldı. Hatay deplasmanında stoper eksikliğine rağmen orta saha oyuncusu oynatan Fatih Terim, 10 milyon TL yatırım yapılan genç futbolcuyu düşünmediğini gösterdi.

Uzun süredir ekonomik problemlerle boğuşan Türkiye'nin en büyük kulüpleri, yaptığı yatırımların karşılığını almadan darboğazdan geçmeye çalışıyor. Fenerbahçe gibi büyük borç batağında olan Sarı-Kırmızılılar, son yıllarda yaptığı yüksek bonservis ücreti ve maaş ödemelerinden sıkıntı yaşıyor. Son olarak Valentine Ozornwafor'a 10 milyon TL yatırım yapılıp, değerlendirilmemesi, "Para sokağa atılıyor" şeklinde eleştirilere neden oldu.

ŞENER VE LİNNES BİLE STOPER OYNADI

Hatayspor karşılaşmasında Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda Donk'un yanında hücuma yönelik orta saha oyuncusu Gedson Fernandes oynatıldı. Sonrasında da stopere sırasıyla Şener ve Linnes kaydı maç içinde. 10 milyon TL yatırım yapılan Ozornwafor ise kulübeden maçı seyretti.

ÖZELLİK BAKIMINDAN FARKLI BİR OYUNCU

Nijerya U20'de gösterdiği performansla "Galatasaray'ın geleceği" olarak transfer edilen Ozornwafor, Sarı-Kırmızılı takımda sadece 8 dakika süre buldu. 1,94 boyunda ve merkez ayağı sol olan 1999 doğumlu futbolcu, önümüzdeki sezon takımdan ayrılacak gibi duruyor. U20 şampiyonasında kendisini gösteren futbolcu, Avrupa basınında geleceğin yıldızları arasında gösterilmişti.