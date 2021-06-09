Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği'nin talepleri üzerine transfer dönemi ve harcama limitlerine ilişkin alınan yeni kararları duyurdu. TFF'den yaplan 5 maddelik açıklamada transfer dönemine ilişkin, "2021-2022 Futbol Sezonu Birinci ve İkinci Transfer Dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bugün bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

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TFF'nin aldığı kararlar şöyle: