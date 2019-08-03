Kulüp Efsaneleri: Mile Jedinak

Avustralyalı orta saha oyuncusu Mile Jedinak, Eagles için 179 defa oynandı. Kulüpteki Jedinak, Selhurst park hayranları tarafından inanılırken ve kulüp kaptanı seçilerek sadakatiyle ödüllendirildi. Jedinak, 2011 yılında Saray'a katıldı ve kulübün 2013'te Premier Lig'e geri dönmesine yardım etti. En iyi anlarından bazılarını Saray kariyerinden izleyin.