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Kuluncak'ta bin 370 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

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Kuluncak'ta bin 370 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Malatya'nın Kuluncak İlçesi'nde bin 370 dekar tarım arazisi 2022'de sulanacak.

KULUNCAK, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Kuluncak İlçesi'nde bin 370 dekar tarım arazisi 2022'de sulanacak.

Kuluncak İlçesinin yaklaşık 8 kilometre batısında Alvar Mahallesi'nin 5 kilometre güneybatısında, Eskiköy Deresi üzerinde yer alan temelden 41,5 metre yüksekliğinde olacak Kuluncak Alvar Göleti ön raporu hazırlandı.

Ön rapor hazırlanmasından sonra değerlendirmeye alınan Alvar Göleti, ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilecek. Gölette depolanacak 640 bin metreküp su ile bin 370 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu basınçlı sulama sistemi ile sulanması sağlanacak.

Alvar Göleti tamamlandığında bin 370 dekar tarım arazisi 2022'de sulanacak. - MALATYA

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