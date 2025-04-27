Yozgat'ta Ametist Taşları Kadınların Eliyle Sanata Dönüşüyor

Yozgat'tan çıkan doğal taş, kadınların elinde sanata dönüşüyor

Ametist taşı, Yozgat'tan 70 ile gönderiliyor

YOZGAT - Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde doğada bulunan ametist taşı, kadınların elinde hayat bulduktan sonra yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde doğadan çıkarılan ametist taşı, birçok özelliği ile dikkat çekiyor. Sakinleştirici ve ruhsal sakinlik sağlama kabiliyeti olduğu düşünülen ametist taşı, Yozgatlı kadınların elinde hayat buluyor. Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslara giden kadınlar, ametist taşını çeşitli aksesuarlara dönüştürüyor. Ortaya çıkardıkları ürünleri satan kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlıyor.

"El emeği ürünlerimizden Türkan Şoray'a hediye edildi"

Taşların yakın çevreden çıkarılarak kadınların elinde hayat bulduğunu söyleyen kursiyer Yasemin Açıkgöz, "Kooperatifte 6 kadın var. Onlar hem taşları işliyor hem de para kazanıp evinin geçimine katkı sağlıyor. Ben de onlardan biriyim. Küpe, kolye, yüzük gibi el emeği göz nuru ürünler üretiyoruz. Normalde kulaklarımda ağrı vardı. Buraya girdim gireli kulaklarımdaki rahatsızlık geçti. Ametistin faydalarına inanıyorum. Evimde de kullanıyorum. Çocuklarıma da aldım. Stresi alıyor, baş ağrısına iyi geliyor. Herkese tavsiye ederim. Kendi kullandığım takılarımı burada yaptım, severek kullanıyorum. Kargoyla şehir dışına gönderdiğimiz de oluyor" dedi.