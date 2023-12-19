Yok olmaya yüz tutan çömlekçilik kadın eliyle yeniden şekilleniyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çömlek eğitmeni Nermin Elmalı yok olmaya yüz tutan mesleği verdiği kurslarla ve yaptığı çömleklerle mesleğin yeniden doğmasına neden oluyor.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Seramik kursunda unutulmaya yüz tutan el sanatı "çömlekçilik" yeniden hayat buluyor. Kozan'da atalarından 2 ailenin üretim yaptığı ve yöresel adıyla "cerecilik" olarak bilinen çamurdan yapılan çömlek için seramik sanatçısı Nermin Elmalı, kursiyerler ile yeniden sanatın ekonomiye kazandırılması ve üretime başlanması için çalışma başlattı.

Ataları "cereci" olan kursiyer Ali Cereci, "Bu dede ata mesleğini yeniden ekonomiye kazandırmak istiyorum. Selanik'ten gelmişler ve en son babam yapmış ama şuan günümüzde yapan yok. Yeni nesillere aktarmak için ben şimdi kursa katılıyorum ve ata mesleğini devam ettirmek istiyorum" dedi.

Seramik sanatçısı ve eğitimci Nermin Elmalı ise, "Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümü mezunuyum, Hacettepe Üniversitesinde Yüksek Lisansımı devam ettiriyorum. Kozan cereleri ve küplerini yeniden ekonomiye kazandırmak yeniden üretilmesi için halk eğitim müdürlüğümüz seramik kursunda özellikle kadınlarımızın bu sanatı öğrenerek üretip ekonomiye katılmaları büyük önem taşıyor. Türkiye'de 'cere' Kelimesi sadece Kozan'da var. Bir çok yerde testi, küp ve çömlektir. Tüm akademisyenler ile bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Tereyağ, pekmez saklanan, sirke kurulan cerelerimiz, küplerimiz kültür mirasımızdır. Kozan tarihinde 2 aile var çömlekçilik yapan biri Koç ailesi biri Cereci ailesi. Her iki ailede Kozanlı değil Avanos ve Selanik'ten bölgeye gelmişler. Geleneksel bacalar yıkılmış, tornalar yarım asır önce kapatılmış. Halk eğitim merkezimizde öncelikli bu işleri yapacak şahıslar yetiştirmek. Özellikle kadınları çömlekçi olarak yetiştiriyoruz. Hedefimiz bu sanatı yeniden yaşatıp Avrupa'ya satmak" diye konuştu.