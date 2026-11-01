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Yeşilay, Samandağ'da 100 kişiyle spor ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi

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Yeşilay, Samandağ'da 100 kişiyle spor ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Yeşilay tarafından düzenlenen spor etkinliği ve doğa yürüyüşüne 100 kişi katıldı. Batıayaz Yaylası'ndaki yürüyüşün ardından kampta çocuklara hayvan türleri anlatıldı, okçuluk ve çeşitli oyunlar denendi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Yeşilay tarafından spor etkinliği ve doğa yürüyüşü organize edildi.

Yeşilay üyeleri ve öğrencilerden oluşan 100 kişiyle düzenlenen etkinlik, Batıayaz Yaylası'ndaki yürüyüşle başladı.

Etkinlikte çocuklara doğada gördükleri hayvanların türleri ve özellikleri anlatıldı.

Yürüyüş sonunda kurulan kamp alanında, semaver çayı eşliğinde menemen ve katıklı ekmek yendi.

Yakantop, ip atlama ve seksek gibi oyunların oynandığı etkinlikte, katılımcılar okçuluk sporunu da deneyimledi.

Yeşilay Şube Başkanı Ömer Bilgin, katılımcılara, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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