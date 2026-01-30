Şanlıurfa'da kuraklık nedeniyle alarm veren gölete son dönemdeki yağışlar can suyu oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kuraklık ve sıcaklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Sulutepe Göleti, son yağışlarla birlikte yeniden canlandı.

İlçeye bağlı kırsal Sulutepe Mahallesi'nde arazilerin sulanmasında yararlanmak için 1976 yılında yapılan Sulutepe Göleti'nin 360 hektar sulama sahası bulunuyor.

Küresel iklim değişikliği ve son yıllarda etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle Sulutepe Göleti kuruma noktasına gelmişti. Son dönemde etkili olan yağmur ve kar yağışı, gölete adeta can suyu oldu.

Önceki ve sonraki durumu görüntülenen göletin yeniden dolması, bölgede yaşayan vatandaşları sevindirdi.

"Yağışlarla beraber doluluk oranı yüzde 60 civarındadır"

Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, AA muhabirine, Sulutepe Göleti'nin 50 yıldan bu yana ilçede tarımda sulama için kullanıldığını söyledi.

Göletteki su seviyesinin yükselmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Ekinci, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaz aylarında havaların kurak geçmesiyle göletimiz tamamıyla hizmet dışı kalmıştı. Şu anda yağan yağışlarla beraber doluluk oranı yüzde 60 civarındadır. Karacadağ'daki karların erimesiyle ve önümüzdeki günlerde havanın yağışlı geçmesiyle doluluk oranı yüzde 100'ü bulur inşallah. İlçemizde bulunan diğer göletler de aynı durumdadır. Bu bölgedeki çiftçilerimiz tarımsal alandaki sulama ihtiyaçlarını giderirler."

Bölgede tarımsal üretim yapan yaklaşık 900 çiftçinin bu göletten faydalandığını aktaran Ekinci, "Göletimiz üç defa kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Havalar yağışlı olunca inşallah o sıkıntı da kalmayacaktır." dedi.

Bölgede çiftçilik yapan Eyüp Halefoğlu da geçen yıl göletteki su seviyesinin erken dönemde kritik seviyenin altına düşmesi nedeniyle tarımsal üretimde istedikleri verimi alamadıklarını anlattı.

Bu yıl etkili olan yağışlarla göletin su miktarının arttığını, bunun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirten Halefoğlu, verimde de artış beklediklerini kaydetti.