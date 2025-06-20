Van'da Kadın Girişimcilere Proje Hazırlama Eğitimi Verildi

Van'da Kadın Girişimcilere Proje Hazırlama Eğitimi Verildi
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Van'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen 'IPARD Proje Hazırlama Eğitimi', kadın girişimcilerin güçlenmesi için önemli bir adım olarak dikkat çekti. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü, eğitimin kadınların topluma destek verme yeteneklerini artıracağını vurguladı.

Van'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerine yönelik "IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" verildi.

Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen eğitime kadın girişimciler katıldı.

Programda konuşan Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, kadınların aldıkları eğitimlerle güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının ortak yürüttüğü çalışmaların olduğunu belirten Altun, şöyle konuştu:

"Kadının güçlendirilmesi, desteklenmesi ve özellikle kadınların topluma, sosyal hayata güç ve destek vermesini desteklemek maksadıyla yürütülen çalışmalar var. Sizlerin de bildiği gibi iki kooperatif türü var. Biri ticaret kooperatifleri, birisi de tarım kooperatifleri. Sizler de ilgili kurumlara buralardan başvuru yapıp kooperatiflerinizi kuruyorsunuz. Hazırladığınız projelerle destek almaya hak kazanıyorsunuz."

Konuşmaların ardından katılımcılara proje hazırlama konusunda bilgiler aktarıldı, katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA / Nazlı Timur - Kültür Sanat
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